«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس السويس اليوم: دافئ نهارا بارد ليلا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات الخبراء بشأن طقس السويس اليوم الثلاثاء، حيث يكون الطقس مشمس نهارا، وترتفع نسبة الرطوبة ليلا، كما تنخفض درجات الحرارة وتصل إلى حد البرودة.

وتشهد أحياء السويس سهولة في حركة النقل الداخلية بين أحياء السويس الخمسة، وكذلك على الطرق التي تربط السويس بالمحافظات المجاورة، كما تستمر الاستعدادات لمواجهة تقلبات الطقس باستمرار، بتطهير البيارات وخطوط الصرف الصحي، وبلاعات تصريف الأمطار، ورفع التراكمات، وفقا لتشديدات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس.

وكان المحافظ وجّه في وقت سابق، برفع درجة الاستعداد منذ حدوث التقلبات الجوية بالمحافظات، والتأكد من عمل محطات الصرف الصحي بكامل طاقتها بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة، وجاهزية المعدات اللازمة لإزالة آثار الأمطار حال سقوطها، ونجح الجهاز التنفيذي لحي فيصل، في رفع مياه الأمطار من أماكن تكونها أول أمس.

قراءات الطقس في محافظة السويس اليوم الثلاثاء

سجلت أجهزة الرصد الداخلية وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، قراءات طقس السويس اليوم، حيث جاءت نسبة الرطوبة 45%، و، سرعة الرياح 11 كم /ساعة،ودرجة الحرارة العظمى 27، والصغرى 14 درجة مئوية.

حالة البحر الأحمر اليوم

وذكر البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، أنّ حالة البحر الأحمر اليوم الثلاثاء تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر إلى متر ونصف، واتجاه الرياح شمالية غربية.