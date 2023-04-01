استئناف حركة الصيد في ميناء بورسعيد بعد تحسن حالة الطقس

شهد طقس بورسعيد اليوم استقرار درجات الحرارة وهدوء حركة الرياح، مما يساعد على نشاط حركة الصيد والأسواق التجارية التي تأثرت بالبرودة والأمطار الأيام الماضية.

استئناف حركة الصيد

وأعلن مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري ببورسعيد، استئناف حركة الصيد بعد استقرار نشاط الرياح، موضحا أن مراكب الصيد خرجت فجر اليوم إلى رحلة الصيد بعد استقرار الطقس، ومن المنتظر عودتها عصر اليوم.

وأكد أن سرعة الرياح بلغت 10 كيلومترات في الساعة، مع ارتفاع الأمواج، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بميناء الصيد البحري ببورسعيد تتابع على مدار الساعة تقلبات الطقس بالتنسيق مع الجهات المعنية، ولم تتلق أي حالات طارئة خاصة من مراكب الصيد.

التحذير من تخفيف الملابس ليلا

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أعلنت اليوم في بيان لها، استقرار الطقس على السواحل الشمالية بينها بورسعيد، كما حذرت من تخفيف الملابس ليلا رغم استقرار درجات الحرارة.

على الجانب الآخر، أعلنت هالة أحمد أبو العز، رئيس حي الضواحي، استمرار أعمال رفع كفاءة النظافة العامة والجمع المنزلي للقمامة اليوم بعدد من مناطق وشوارع الحى مع استقرار الطقس، مشيرة إلى أن غرفة عمليات الحي تتابع على مدار الساعة تقلبات الطقس بالتنسيق مع محافظة بورسعيد لرفع كفاءة النظافة العامة.