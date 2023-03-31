مصر الحلوة.. كاهن كنيسة يُوزع وجبات إفطار على الصائمين بطريق أسيوط الزراعي (صور)

في لفتة تدل على الوحدة الوطنية والمحبة والنسيج الواحد الذي يجمع المسلمين والأقباط بمحافظة أسيوط، شارك الكاهن مكسيموس خادم دير الأمير تادرس بمركز منفلوط في أسيوط، في توزيع وجبات الإفطار على الصائمين بطريق أسيوط - ديروط الزراعي.

الحب والترابط

ولقيت المبادرة التي قام بها الكاهن مكسيموس وشباب حزب مستقبل وطن بالمركز أمام دير الأمير تادرس علي الطريق الزراعي إعجاب المواطنين، حيث عبرت المبادرة عن مدى الحب والترابط الذي يجمع المسلمين والأقباط بمحافظة أسيوط.

شعب واحد

وقال الكاهن مكسيموس خادم دير الأمير تادرس بمركز منفلوط،: «إننا مسلمين ومسيحين أخوات وأكثر من ذلك ودائما بنساعد وندعم بعضنا في كل المناسبات سواء الأفراح أو الأحزان وربنا يديم المحبة لأننا شعب واحد وصيامنا صيام واحد ونسيج واحد وشعبنا باذن الله واحد وتحيا مصر دائما وأبدًا».

الروح الوطنية

وأضاف جمال عيد، أمين الوحدة الحزبية بحزب مستقبل وطن بمركز منفلوط: «أننا كلنا مسلمين ومسحيين في أسيوط شعب واحد ونسيج واحد ونشكر كل من شارك في هذه الفاعلية الجميلة التي تدل علي الروح الوطنية بين المسلمين والاقباط التي لا يستطيع أحد أن يفرق بيننا».

حب الوطن

وأشار صابر ألفي عضو مكتب حزب مستقبل وطن بمركز منفلوط، أن ذلك ليس غريب على الشعب المصري، وذلك يدل على الوحدة الوطنية بمحافظة أسيوط وكلنا يد واحدة في حب الوطن .