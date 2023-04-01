«الأرصاد» تحذر من موجة حارة تضرب البلاد لمدة 5 أيام.. اعرف درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موجة حارة تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة، حيث تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع بداية من غد الأحد الموافق 2 أبريل، وتستمر لمدة 5 أيام على معظم الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى ارتفاع درجات الحرارة بقيم تصل إلى 8 درجات مئوية لتقترب من الأربعين درجة على محافظات جنوب البلاد، وتستمر الموجة الحارة حتى نهاية الأسبوع.

«الأرصاد» تحذر من موجة حارة

وحذرت الأرصاد الجوية، في بيان لها، من بعض الظواهر الجوية، حيث تشهد البلاد نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، بالإضافة إلى شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة السبت 1 أبريل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 24 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

درجات الحرارة الأحد 2 أبريل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 27 والصغرى 13.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 16.

درجات الحرارة الاثنين 3 أبريل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 20 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 21 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.