«الأرصاد»: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بدايةً من الأحد المقبل

أعلن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تسجيل ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء اعتباراً من الأحد المقبل الموافق 2 أبريل الموافق 11 رمضان 2023.

وأكد الخبراء أن الارتفاع في درجات الحرارة الذي تم رصده سيتم بقيم تتراوح بينن 3 و8 درجات مئوية ويستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

شبورة مائية خلال ساعات الصباح الأولى

وأوضحت الأرصاد في بيان صادر عنها، أنه من المتوقع مع بداية تلك الفترة المذكورة أن تسيطر شبورة مائية خلال ساعات الصباح الأولى على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت أن الارتفاع في درجات الحرارة يستمر حتى نهاية الأسبوع، بسبب تعرض البلاد لمنخفض جوي قادم من المناطق الصحراوية، يعمل على ارتفاع درجات الحرارة العظمى على جميع أنحاء البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 2 أبريل

وذكرت درجات الحرارة المتوقعة الأحد 2 أبريل المقبل حيث بداية الارتفاع التدريجي، إذ تسجل العظمى في كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 والصغرى 15، السواحل الشمالية الدرجة العظمى 25 والصغرى 14، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17، شمال الصعيد الدرجة العظمى 27 والصغرى 13، وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 16.

وتابعت أن حالة الطقس خلال ساعات الليل بارد نسبيا على أغلب الأنحاء يميل إلى البرودة صباحاً، ويميل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب الصعيد.