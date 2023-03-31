الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.. موجة حارة

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها منذ قليل، عن استمرار التقلبات الجوية في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، لافتة إلى وجود ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 2 من شهر إبريل، بقيم تتراوح من 8:3 درجات مئوية لتشهد البلاد موجة حارة مقارنة بالبرودة التي نشعر بها في الفترة الحالية.

حالة الطقس وفق بيان الأرصاد الجوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، حيث أن البلاد تشهد موجة حارة بداية من الأحد على عكس الفترة الحالية وما شهدته البلاد خلال الساعات الماضية من انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

موجة حارة تضرب البلاد

وأوضحت الأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس وقدوم موجة حارة في بعض المدن والمناطق حيث تصل درجات الحرارة إلى 35 درجة على بعض المحافظات.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن تسود شبورة مائية صباحًا بداية من السبت وحتى الاثنين المقبل وتمتد إلى الثلاثاء على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى نشاط رياح وتحديدا يومي السبت والاثنين على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة السبت 1 أبريل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 24 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

درجات الحرارة الأحد 2 أبريل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 27 والصغرى 13.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 16.

درجات الحرارة الاثنين 3 أبريل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 20 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 21 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.