درجات الحرارة اليوم السبت 1-4-2023 في مصر.. تحذير مهم من الأرصاد

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا بشأن تفاصيل درجات الحرارة اليوم وحالة الطقس في كثير من المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى استمرار التقلبات الجوية والشعور بالبرودة على معظم الأنحاء خلال الساعات المقبلة.

وحذر خبراء الأرصاد المواطنين من تخفيف الملابس خلال الفترة الحالية، بسبب التقلبات الجوية التي يتسم بها فصل الربيع، والتي ينتج عنها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

تشهد درجات الحرارة اليوم السبت، انخفاضًا ملحوظا لتعاود الارتفاع بداية من الأحد المقبل، بقيم تتراوح ما بين 3 لـ8 درجة مئوية.

من المتوقع أن تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فضلًا عن وجود نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

تأتي درجات الحرارة اليوم السبت 1-4-2023 وفق بيان الأرصاد، كما يلي:

- القاهرة 23- 14

- العاصمة الإدارية 23- 14

- أكتوبر 23- 13

- بنها 23- 14

- دمنهور 22- 14

- وادي النطرون 22 - 13

- كفر الشيخ 22- 14

- المنصورة 22- 13

- الزقازيق 23- 14

- شبين الكوم 23- 14

- طنطا 22 - 14

- دمياط 22- 14

- بورسعيد 21- 13

- الإسماعيلية 24- 12

- السويس 23- 13

- العريش 22- 14

- رفح 21- 13

- رأس سدر 23- 14

- نخل 19- 10

- كاترين 16- 08

- الطور 24- 15

- طابا 21- 14

- شرم الشيخ 25- 17

- الإسكندرية 22- 14

- العلمين الجديدة 22- 13

- مطروح 22- 14

- السلوم 23- 14

- سيوة 24- 11

- رأس غارب 23 - 14

- الغردقة 26- 16

- سفاجا 25- 14

- مرسى علم 25- 15

- شلاتين 27- 18

- حلايب 25- 17

- أبو رماد 24- 16

- رأس حدربة 26 - 17

- الفيوم 24- 13

- بني سويف 24- 12

- المنيا 24- 12

- أسيوط 25- 12

- سوهاج 26- 13

- قنا 26- 15

- الأقصر 27- 16

- أسوان 27- 16

- الوادي الجديد 26- 13

- أبوسمبل 26- 16.