الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023 بالرقم القومي.. الرابط والتفاصيل

كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023 بالرقم القومي، يأتي ذلك في اطار تسهيل المهمة على المواطنين لمعرفة قيمة المعاشات بعد الزيادة المقررة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقالت إنه يمكن الدخول على موقع هيئة التأمينات الاجتماعية، مشيرة إلى إتاحة العديد من الخدمات الإلكترونية لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات.

الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023 بالرقم القومي

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023 بالرقم القومي وجاءت على النحو التالي:-

- أولا الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال هذا الرابط.

- ثم اختيار أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- ثم الضغط على بدء الخدمة وتسجيل الدخول.

- يتم الدخول من خلال تسجيل الرقم القومي المكون من 14 رقما شرط أن يكون صحيحا والضغط على كلمة دخول.

في حال عدم الاشتراك.. يمكن اتباع هذه الخطوات

وتابعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه في حال إذا لم تكن مستخدما يمكن الاشتراك حتى يمكن استخدام جميع الخدمات بصفتك فردا أساسيا ويتم ملء البيانات للاشتراك على النحو التالي:-

- ادخال الاسم الأول، اسم الأب، اسم الجد.

- ثم اسم العائلة.

- وبعد ذلك يتم ادخال الاسم الأول للأم باللغة العربية.

- وإدخال الرقم القومي، الرقم التأمين بشكل صحيح.

- وكتابة العنوان، البلد، رقم الموبايل.

- وإدخال كلمة المرور.

- وبعد ذلك الضغط على أنا لست روبوت.

بدء صرف معاشات أبريل اليوم بالزيادة الجديدة

ويبدأ بعد قليل بدء صرف معاشات شهر أبريل 2023 بالزيادة الجديدة المعلنة من قبل الرئيس، وعدد المستفيدين من المعاشات نحو 11 مليون مواطن، الحد الأدنى 170 جنيها، وفيما يتعلق بالحد الأقصى يصل الى 1635 جنيها.