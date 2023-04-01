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قوات كييف تعلن استخدام القنبلة الأمريكية الذكية «JDAM»

كتب:

وكالات
09:44 ص | السبت 01 أبريل 2023
القنبلة الأمريكية الذكية JDAM

القنبلة الأمريكية الذكية JDAM

أكّد مستشار قيادة القوات الجوية الأوكرانية، يوري إجنات، استخدام كييف «قنابل ذكية» غربية من طراز JDAM-ER (ذخيرة الهجوم المباشر ممتد المدى).

وقال مستشار قيادة القوات الجوية الأوكرانية في تصريحات صحفية: «نجحت طائراتنا بواسطتها في ضرب أهداف مهمة، إنها قنابل أقل تأثيرا قليلا ولكنها دقيقة للغاية».

ولفت المستشار إلى أنَّ أوكرانيا ترغب في امتلاك المزيد من هذه القنابل.

يُشار إلى أنَّه في وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أوكرانية، بأنّ قوات كييف قامت لأول مرة برمي قنبلة جوا مزودة بمجمع JDAM-ER.

وذكرت أنَّ قوات كييف تلقت هذه القنابل الذكية في إطار حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الدورية.

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بقلم وكالات