موعد عرض الحلقة 10 مسلسل الكتيبة 101 اليوم.. بطولة عمرو يوسف

ساعات قليلة تفصل الجمهور عن موعد عرض الحلقة 10 مسلسل الكتيبة 101 للمخرج محمد سلامة، وينتظر الجمهور الحلقة الجديدة بعد نهاية الحلقة السابقة، التي شهدت الهجوم الإرهابي على القطاع 101 مما أدى إلى إصابة واستشهاد العشرات من الضباط والجنود داخل القطاع.

وحددت شبكة قنوات ON ضمن خطتها البرامجية خلال موسم الدراما الرمضانية، موعد عرض الحلقة 10 مسلسل الكتيبة 101، على شاشتها، إضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة «ووتش إت» الإلكترونية، بعد عرضها تلفزيونيا.

موعد عرض الحلقة 10 مسلسل الكتيبة 101

موعد عرض الحلقة 10 مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON، سيكون في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم، والعاشرة مساء على قناة ON دراما، وتعاد الحلقة الجديدة على ON في الثالثة من فجر اليوم التالي، وفي العاشرة صباحا.

تفاصيل الحلقة 10 مسلسل الكتيبة 101

ينتظر الجمهور عرض الحلقة 10 مسلسل الكتيبة 101 لمعرفة مصير رجال الكتيبة 101 بعد التفجير الإرهابي الذي استهدفها، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم: آسر ياسين، عمرو يوسف، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب ووليد فواز، تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.