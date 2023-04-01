يعرض مسلسل الكتيبة 101 ضمن السباق الرمضاني الحالي، ويبحث المتابعون عن مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة أون في رمضان 2023، ويرصد «الوطن» مواعيد عرض المسلسل على قناة أون في رمضان 2023.

مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101

ويبدأ مسلسل الكتيبة 101 على قناة أون في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء، ويعاد المسلسل في تمام الساعة الثالثة صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة العاشرة صباحا.

كما يعرض على قناة أون دراما في تمام الساعة 7 مساء، ويعرض مرتان الأولى 3 صباحا والإعادة الساعة 10 صباحا.

أبطال مسلسل الكتيبة 101

ويشارك فى بطولة مسلسل الكتيبة 101، عدد كبير من الفنانين، من أبرزهم عمرو يوسف، واسر ياسين، نهال عنبر، لبلبة، رشا مهدي، وغيرهم من الفنانين، من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة.