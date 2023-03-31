ملخص الحلقة 9 مسلسل الكتيبة 101.. هجوم التكفيريين على القطاع 101

يبحث المشاهدون عن ملخص الحلقة 9 مسلسل الكتيبة 101، بعد دقائق من انتهاء الحلقة التي شهدت أحداثا صعبة، إذ كان الحدث الرئيسي في الحلقة الهجوم الإرهابي على القطاع 101 أثناء مشاهدتهم لمباراة الأهلي والزمالك، بسيارة محملة بمواد متفجرة، بالإضافة إلى إرهابي يرتدي حزاما ناسفا، ما أدى إلى إصابة واستشهاد العديد من الضباط والجنود.

وبدأ ملخص الحلقة 9 مسلسل الكتيبة 101، بظهور قائد التنظيم الإرهابي وهو يسأل عن الأوضاع بعد هجوم الجيش على المزرعة التي كانت تستخدم كمخبأ لقادة التنظيم، وأسفرت عن مقتل أبو هاجر وأبو أسامة (وليد فواز)، بالإضافة إلى قتل عدد من عناصر التنظيم وضبط أسلحة، وهو ما جعل أفراد التنظيم في حالة سيئة، ما جعل زعيم التنظيم للتعجيل بالعملية الإرهابية ليثبتوا للعالم تواجدهم.

ملخص الحلقة 9 مسلسل الكتيبة 101

ملخص الحلقة 9 مسلسل الكتيبة 101.. أبو أسامة يطلب من زحيد الانضمام للتنظيم الإرهابي

وشهد ملخص الحلقة 9 مسلسل الكتيبة 101، زيارة اللواء خالد توفيق (حمدي إسماعيل) للظابط إسلام (إسلام جمال) أثناء وجوده في المستشفى يتلقى العلاج بعد إصابته بعبوة ناسفة في العملية الأخيرة، ويطمأنه أنه سوف يعود مرة أخرى إلى صفوف الجيش للقتال أعداء الوطن بجانب زملائه مرة أخرى.

وعلى الجانب الآخر، يطلب أبو أسامة من الدكتور وحيد (فتحي عبد الوهاب) الانضمام إلى التنظيم الإرهابي ليصبح واحدا من رجاله ولا يكتفي فقط بالعمل معه من الخارج، ولكن وحيد لم يتخذ قراره بعد.