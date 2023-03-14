نهر جوي يسبب عاصفة قوية في كاليفورنيا.. و«نيويورك تايمز»: متوقع استمرارها ليومين

تستعد ولاية كاليفورنيا لعاصفة قوية اعتبارا من اليوم، بسبب «نهر جوي»، وهو ما يضاعف الآثار التي شعر بها السكان جراء عاصفة مماثلة، أدت إلى فيضانات مضطربة الأسبوع الماضي، وأجبرت آلاف الأشخاص على إخلاء منازلهم، بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

عاصفة قوية في كاليفورنيا مرتقبة بسبب «نهر جوي»

وأوضحت الصحيفة أنّ النهر الجوي، وهو حزام ناقل ضيق من بخار الماء في السماء، يصل أولا إلى شمال كاليفورنيا، ثم ينتشر ببطء إلى جنوب الولاية، ما يؤدي إلى هطول أمطار أخرى، تتراوح بين بوصتين وخمس بوصات على طول الساحل والوديان، وتصل كثافتها إلى 8 بوصات في الجبال على ارتفاعات تزيد عن 6500 إلى 8000 قدم.

حدث نهري كبير في الغلاف الجوي

ويصف خبراء الأرصاد بدائرة الأرصاد الجوية الوطنية في لوس أنجلوس، أحدث عاصفة، والتي من المتوقع استمرارها لمدة يومين، بأنها «حدث نهري كبير في الغلاف الجوي»، وهم واثقون تمامًا من أنها ستؤدي إلى هطول أمطار غزيرة على نطاق واسع، بحسب الصحيفة الأمريكية.

أكثر فصول الشتاء قسوة على الإطلاق

وبعد أن تحملت فترة طويلة من الجفاف، تشهد كاليفورنيا الآن أحد أكثر فصول الشتاء قسوة على الإطلاق، إذ بلغ إجمالي كتل الجليد والأمطار في أجزاء كثيرة من الولاية مستويات لم تشهدها منذ عقود، وغمرت الأمطار سفوح التلال لمدة شهور، وامتلأت الجداول والأنهار، وغطت جبال «سييرا نيفادا» وسلاسل جبلية أخرى في الولاية بثلوج على مستوى السطح.

حالة معقدة من الطقس

وأشار تقرير الصحيفة إلى أنّ ذلك يعني أن كل عاصفة جديدة، تخلق حالة معقدة من الطقس، من المرجح أن تزيد الأمور سوءً، حيث ستسقط الأمطار هذا الأسبوع على الأرض التي لا تزال مشبعة بالكامل من أمطار الأسبوع الماضي والعواصف الشتوية السابقة.