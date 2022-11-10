الأمم المتحدة: يجب تسخير التكنولوجيا للحد من انبعاثات الكربون

قال أليساندرو فراكاسيتي، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إنّ يجب تسخير التكنولوجيا للحد من انبعاثات الكربون، وبناء الصمود وحماية البيئة في وجه التغيرات المناخية.

تطوير المدن الذكية

وأضاف «فراكاسيتي»، في كلمته خلال فعاليات اليوم الخامس من قمة المناخ «COP27» التي تستضيفها شرم الشيخ: «دعونا نطبق التكنولوجيا بعد المسابقات كي نطور مدنا ذكية، كل هذه الأمور لم تكن ممكنة منذ عدة سنوات، أصبح هناك تسارع تدفعنا إليه الأزمات التي نمر بها، وهذه فرصة كي نمر إلى الأمام».

تبادل الابتكارات

وتابع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: «لدينا في البرنامج معامل تسريع، ونعمل على تبادل الابتكارات لإيجاد الفرصة للشباب، كي يفكروا بشكل ابتكاري حتى لا يظلوا داخل الفقاعة الخاصة بهم، وأن يتعاملوا مع الأفكار بشكل أكثر انفتاحا».