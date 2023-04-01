مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين من 8 دول أوروبية اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت، 8 آلاف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية، على متن 38 رحلة طيران، قادمة من مطارات 8 دول أوروبية، وذلك بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وصول آلاف السياح إلى مرسى علم

وأشار مصدر ملاحي لـ«الوطن»، إلى أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات كشف عن وصول 38 رحلة طيران قادمة من مطارات 8 دول أوروبية، تقل حوالي 8 آلاف سائح، وذلك ضمن138‪ رحلة طيران من المقرر وصولهم على مدار الأسبوع الجاري.

ارتفاع معدل رحلات الطيران

وأضاف رامي فايز، عضو غرفة المنشآت الفندقة بالبحر الأحمر، إلى ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مرسى علم، ووصلت الأسبوع الجاري إلى أعلى معدل لها بعدد 138 ‪ رحلة أسبوعيا، من 12 دولة أوروبية، هي سويسرا وبلجيكا وبولندا والمجر والنمسا ولوكسمبرج وليتوانيا وبولندا والتشكيك وهولندا وألمانيا وإيطاليا.

وأكد عضو الغرفة لـ«الوطن»، ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 80٪، وأن السياحة الألمانية والتشكية والبولندية تتصدر قائمة الأعلى وصولا إلى مرسى علم.