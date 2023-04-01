مسلسل مذكرات زوج الحلقة 10 بطولة طارق لطفي على cbc.. درامي اجتماعي

انفصال «رؤوف» الذي يجسده الفنان طارق لطفي عن زوجته «شيرين» التي تجسدها الفنان عائشة بن أحمد، دفع الكثير للاهتمام بمتابعة أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل مذكرات زوج التي تصل فيها الأحداث لذروتها.

مسلسل مذكرات زوج الحلقة 10

ويتوقع ضمن أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 10 اليوم من بطولة طارق لطفي أن يبدأ «رؤوف» في تنفس الصعداء بعد أن نال حريته نتيجة الشعور بالملل في الحياة الزوجية التي تسلل إلى حياته وزوجته.

وتواصل اليوم السبت قنوات سي بي سي، عرض المسلسل الدرامي الاجتماعي مذكرات زوج، عبر القناتين العامة والدراما، ويتمّ العرض الأول الساعة 8:45 مساءً، والإعادة على قناة سي بي سي دراما 2:45 بعد منتصف الليل.

تردد قنوات cbc الناقلة لمسلسل مذكرات زوج

يمكن متابعة الحلقة 10 من مسلسل مذكرات زوج عبر تردد 11785، معدل الترميز 27500، الاستقطاب رأسي V، معامل تصحيح الخطأ 5/6، على القمر الصناعي نايل سات.

مسلسل مذكرات زوج الحلقة 9

وذهبت شيرين ضمن أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 9، إلى مدربة الطاقة نجيبة التي تجسد شخصيتها الفنانة سما إبراهيم، لتحكي لها ما حدث بينهما وبين رؤوف، لتخبرها أنها يجب تقبل النقد والفشل ويجب التغيير من نفسها لإصلاح العلاقة، وطالبتها بالاهتمام بزوجها كثيرا حيث أنها جافة معه ولا تعبر له عن مشاعرها وحبها له وهو ما يوتر العلاقات فيما بينهما.

وقالت نجيبة في أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 9، إنه لا يوجد شخص مثالي، كما نصحتها بالرقص للابتعاد عن الطاقة السلبية والتغيير من حالتها النفسية.

وفي نفس الوقت قرر رؤوف عمل مفاجأة وهي الذهاب إلى المنزل لرؤية أولاده والتحدث مع شيرين، وأخبرها أن لديها كل الحق أن تكون حرة وتعيش حياة حرة، ويقوم بقلع دبلته وتطليقها.

مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد، وهو مسلسل دراما اجتماعية مكون من 15 حلقة.