موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل مذكرات زوج بطولة خالد الصاوي وطارق لطفي

مع قرب انتهاء حلقات مسلسلات الجزء الأول من رمضان التي تعرض في 15 حلقة فقط، يتسابق البعض لمعرفة موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد والمذاع على فضائية CBC اليوم.

ومنذ عرض الحلقات الأولى من مسلسل مذكرات زوج استطاع أن يمس وجدان الكثير من الأسر المصرية، إذ أنَّه يناقش أزمة يعاني منها البعض وهي أزمة منتصف العمر والشعور بالملل الزوجي بين الأزواج.

وينتظر اليوم السبت الجمهور موعد عرض الحلقة العاشرة الليلة، من مسلسل مذكرات زوج لمعرفة الحد الذي ستصل إليه الخلافات والمشاكل بين «شيرين» و«رؤوف» بعد قراره بالتخلي عن جميع مسؤولياته تجاه زوجته وأبنائه وبدء حياة جديدة لتعويض السنوات الضائعة من عمره.

موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل مذكرات زوج على قناة CBC اليوم

في يوم السبت 1 أبريل الموافق هجريا 10 رمضان يمكن للجمهور متابعة موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل مذكرات زوج على قناة CBC اليوم في تمام الساعة 8:45 مساء.

وتعاد الحلقة التاسعة من مسلسل مذكرات زوج في الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، وتعاد للمرة الثالثة الساعة 2:45 ظهرًا اليوم التالي.

تردد قناة cbc

عبر تردد 11785، معدل الترميز 27500، الاستقطاب رأسي V، معامل تصحيح الخطأ 5/6 على نايل سات، يمكن للجمهور مشاهدة مسلسل مذكرات زوج حصريًا على قناة سي بي سي 2023.

أبطال عمل مسلسل مذكرات زوج

ويضم مسلسل مذكرات زوج المأخوذ عن رواية الراحل أحمد بهجت وإخراج تامر نادي كوكبة من نجوم الصف الأول وفي مقدمتهم طارق لطفي، وعائشة بن أحمد، ونهى عابدين، وخالد الصاوي.

يُذكر أنَّ المسلسل التليفزيوني مذكرات زوج في صورة 15 حلقة فقط، بدأت مع شهر رمضان وتنتهي في منتصف الشهر الكريم، إذ أنَّه من الأعمال الدرامية القصيرة التي لا يتجاوز حلقاتها عن 15 فقط.