مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 10.. هل ينجو عمرو يوسف بعد الإصابة؟

أحداث جديدة ينتظرها الجمهور في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 10، المقرر عرضها في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم، على قناة ON، إذ تكشف الحلقة الجديدة عن الوضع داخل قطاع الكتيبة 101 في سيناء، بعد الهجوم الذي نفذه التنظيم الإرهابي وأدى إلى إصابة واستشهاد العديد من الضباط والجنود.

وتكشف أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 10، مصير الرائد نور صلاح العزب الذي يجسده الفنان عمرو يوسف، بعد إصاباته أثناء الهجوم على القطاع، ويدخل في حالة نفسية سيئة بعد إصابة واستشهاد أصدقائه.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 10

تفاصيل مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 10

وشهدت أحداث الحلقة السابقة من مسلسل الكتيبة 101، غضب التنظيم الإرهابي من هجوم الجيش المصري على المزرعة التي يستخدمها رجال التنظيم كمخبئ لهم، ونجحوا في قتل أحد القادة وإصابة الآخر، وهو ما دفع زعيم التنظيم للتخطيط لهجوم على القطاع في محاولة للرد على عمليات الجيش ضدهم والتي أفقدتهم العديد من الرجال والأسلحة.

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة من نجوم الدراما من بينهم: آسر ياسين، عمرو يوسف، فتحي عبد الوهاب، وليد فواز، خالد الصاوي، أحمد عبد العزيز، وفاء عامر، لبلبة، ميرنا نور الدين، رشا مهدي ونهال عنبر.