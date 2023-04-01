هل يقع صراع عسكري بين الولايات المتحدة والصين قريبا؟

قال الباحث في العلاقات الدولية بهاء محمود، إنَّ حدوث نزاع عسكري أو مواجهة مباشرة بين «بكين» و«واشنطن» على خلفية التوترات بتايوان، والتي تعد بؤرة للصراع طفت على سطح العلاقات بين البلدين مؤخراً في عام 2017 بحسب الوثائق الصينية الرسمية التي تدين التدخل الأمريكي بـ «تايبيه»، ليس أمراً محتمل في الوقت الراهن، وذلك وفقا للعديد من العوامل والأسباب.

«محمود»: استبعاد أي نزاع عسكري أو مواجهة مباشرة بين «واشنطن» و«بكين»

استبعد بهاء محمود، وقوع نزاع عسكري بين الصين والولايات المتحدة على خلفية التوترات الحالية، مؤكداً أنّ التقيد الجغرافي بين القوتين وعدم وجود نزاع حدودي سبب كافي لعدم التصعيد حالياً.

وأضاف «محمود» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنَّ الاستراتيجية الأمنية للولايات المتحدة لا تصنف الصين كمنافس لواشنطن حتى الآن، بل تعتمد على التعاون العسكري والتبادل التجاري مع «بكين» مع العمل على «توقيف إمكانات الأخيرة» ومحاولة عرقلة طموحها التكنولوجي وتطلعاتها للهيمنة.

وتابع، «قد تتبع واشنطن أساليب غير عسكرية لتحجيم نفوذ بكين، مثل أن تلجأ لحرب تجارية وأساليب غير مباشرة تعيق خطط الصين التكنولوجية والتي تعد في الوقت الحالي مصدر رئيسي لأشباه الموصلات الهامة للتصنيع، خاصةً أنَّ التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا لا تزال قائمة وتورطت بها الولايات المتحدة ولو بشكل غير مباشر واستنزفتها وتداعياتها تأثر بها العالم أجمع، وبالتالي لن تحبذ أن تفتح جبهتي صراع مع قوى عظمى».

الحرب مع الصين خاسرة

كما أكّد أنَّ النزاعات الموجودة حاليا لا تعدو «توترات بمناطق نفوذ» وبالنسبة لصانع القرار الأمريكي «لا تستوجب التدخل العسكري»، وكذلك بالنسبة للصين حتى لو استخدمت «واشنطن» تقوية «تايوان» عسكريا، موضحاً أنَّ الصين في الوقت الحالي ثاني أكبر اقتصاد في العالم وتعد «مصنع العالم»، «الصين قوة اقتصادية وصناعية وتمتلك أقوى بحرية عالمياً والدخول معها في حرب استنزاف قوى لأمريكا».

يُشار إلى أنَّ رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي، صرح أمس الجمعة لموقع «Defense One» بعدم استبعاده حدوث نزاع عسكري بين «واشنطن» و«بكين» على خلفية «حادث ما».

وأضاف «ميلي» في تصريحاته الخاصة باحتمالية النزاع مع الصين، أنَّ الأمر قد يحدث، «أقصد أن هناك احتمال وقوع حادث أو أي طارئ يؤدي إلى تصعيد يخرج عن السيطرة»، «هذا ليس مستحيلا».