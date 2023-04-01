مسلسل سره الباتع للمخرج خالد يوسف.. ما هي حكاية السلطان حامد؟

منذ عرض الحلقات الأولى من مسلسل سره الباتع الذي يقدمه المخرج خالد يوسف في السباق الرمضاني الحالي، إذ يبحث المتابعون عن حكاية السلطان حامد التي وردت خلال الحلقات الأولى وكشفت الكثير من الأسرار ورائه.

أحداث مسلسل سره الباتع.. حكاية السلطان حامد

مسلسل سره الباتع كشف عن حكاية السلطان حامد من خلال المقام الخاص به والمقام له في كل قرية، إذ ظل حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فهمي في الحقبة الزمنية الحالية يسأل عن السر ورائه منذ صغره لأنه يسكن في نفس القرية ويرى هناك كرامات كثيرة له .

ومع تطور الأحداث يقع في يد حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فهمي خطابات مكتوبة من مذكرات أحد العلماء الفرنسيين الذي يدعى كليمان وقت الحملة الفرنسية يحكي فيها عن السر وراء السلطان حامد والتي جاء فيها بأنَّه كان شابا من شباب القرية وفلاحا ولكنه كان مميزا للغاية بسبب إرادته وشجاعتك ورفضه دائمًا لاستعمار بلاده ووقوفه أمام الجيوش دون خوف كما أنَّه كان يتميز بقوة مفرطة منذ صغره.

وبالفعل حامد كان هو السبب وراء هزيمة المماليك أمام الفرنسيين وعندما دخل الفرنسيين أيضا كان قادرًا على مواجهتهم بشجاعة كبيرة لفتت أنظار الجميع ومن هنا جاء سر السلطان التي ستكشف باقي الحلقات عن كثير من التفاصيل الخاصة بحياته.