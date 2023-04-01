مسلسل سره الباتع الحلقة 10.. عمرو عبد الجليل يخطط لجريمة قتل

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 10، الكثير من التطورات وذلك من خلال حبكة درامية يقدمها المخرج خالد يوسف لأول مرة في الدراما عن رواية الأديب يوسف إدريس عن رواية سره باتع.

مسلسل سره الباتع الحلقة 10

وشهد مسلسل سره الباتع الحلقة 10، حالة من الخوف سيطرت على «مسعود» الذي يجسد شخصيته الفنان عمرو عبد الجليل، وذلك بعد أنّ ذهب إليه «أبو العزم» الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد وفيق، وأخبره أنّ أحد منفذي عملية سرقة المتحف المصري معه، تم إلقاء القبض عليه.

وتابع «أبو العزم» قائلًا لـ«مسعود»، إنه منفذ العملية تم تسليمه لشرطة السياحة والتحقيق معه، وهو الأمر الذي جعل «مسعود» ينزعج بشكل كبير خوفًا من ذكر اسمه في التحقيقات، ويتسبب في إلقاء القبض عليه، وعلى الفور هاتف المحامي الخاص به للذهاب إلى قسم الشرطة لمعرفة المعلومات التي أدلى بها المتهم.

أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 10

وفي أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 10، نجح محامي مسعود في معرفة كل المعلومات، وأنّ الرجل الذي تم إلقاء القبض عليه، لم يفصح بأي معلومة ولكنه ألف قصة من وحي خياله، ليأمر «مسعود» بأن يتم قتل هذا الرجل تحسبًا لأي غدر بعد ذلك .