تحسن طقس الإسكندرية اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة وعدم سقوط أمطار

يشهد طقس الإسكندرية اليوم السبت، عاشر أيام شهر رمضان المبارك، أجواء ساحرة، بعد اعتدال الجو نسبيا وغياب سقوط الأمطار وارتفاع درجات الحرارة نسبيا، ما يجعل الفرصة مميزة لتواجد المواطنين على شواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط من أجل تناول الإفطار.

طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم السبت، يشهد تحسنا نسبيا في ظل غياب احتمالية سقوط الأمطار، وتسجل درجات الحرارة العظمى 22 مئوية، والصغرى 14.

تحسن طقس الإسكندرية

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن هذه الأجواء تأتي بعد انقضاء فترة من الأجواء باردة علي كافة الانحاء وانتهاء نوة العوة، حيث يبدأ التحسن النسبي في الأحوال الجوية لتسود أجواء معتدلة خلال ساعات النهار، كما تزداد ساعات سطوع الشمس نسبيا.

ويشهد طقس الإسكندرية اليوم، اعتدال حركة أمواج البحر من متر إلى 1.5 متر كدرجة ارتفاع، فيما تنخفض معدلات سرعة الرياح لتصل إلى 28 كيلو مترا في الساعة.

الإفطار على شواطئ الإسكندرية مع تحسن الطقس

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، أن الشواطئ المجانية مفتوحة أمام المواطنين من أجل الإفطار مجاناً، بينما يتم دفع قيمة التذكرة في حال رغبة أي من المواطنين الإفطار على الشواطئ الأخرى التي تتباين أسعارها من 5 إلى 25 جنيها، وذلك تزامنا مع تحسن طقس الإسكندرية.