محمد رمضان لـ«الوطن»: مقارنة جعفر العمدة بالحاج متولي شرف كبير ليا

نجاح كبير يشهده مسلسل جعفر العمدة للفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني لعام 2023 وبالفعل أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهوره متعدد الزوجات، حيث قارن العمل بمسلسل الحاج متولي للفنان الكبير نور الشريف.

وقال الفنان محمد رمضان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «إن يتم تشبيه مشروعي بمشروع الحاج متولي الذي قدمه الراحل الفنان الكبير نور الشريف وأن يوضع اسمي في جملة واحدة معه فهذا شرف عظيم للغاية، لأنه فنان كبير وأنا أقدره وأحبه».

محمد رمضان يتحدث عن مسلسل جعفر العمدة

وتابع الفنان محمد رمضان قائلا: «لكن المشروع الذي أقدمه هو مختلف كليا عن مسلسل الحاج متولي الذي قدمه الفنان الراحل نور الشريف، لأن فكرة تعدد الزوجات داخل مسلسلي ليست هي الخط الدرامي الرئيسي التي تدور حوله الأحداث وتبني عليه التفاصيل ولكنها خط ضمن الخطوط الدرامية الكثيرة التي يقدمها مؤلف ومخرج العمل محمد سامي وكتبها بطريقة مميزة للغاية ضمن أحداث المسلسل».

يذكر أن مسلسل جعفر العمدة يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم محمد رمضان وهالة صدقي وزينة وايمان العاصي ومنة فضالي ومي كساب وأحمد فهيم وعصام السقا وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.