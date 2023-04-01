وصول المتهم بقتل مدير نادي في الشيخ زايد لجلسة محاكمته وسط حراسة مشددة

وصل إلى محكمة جنايات الجيزة، قبل قليل، عامل الديلفري المتهم بقتل مدير نادي في الشيخ زايد، لحضور جلسة محاكمته وسط حراسة أمنية مشددة، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عوض الله، وعضوية المستشارين خالد فائق المسلمى، وعمرو وحيد محمود، وأمانة سر وجيه أديب.

وجاء في أوراق القضية المقيدة برقم 107 لسنة 2017، على السادس من أكتوبر، أنه في 2 فبراير من العام الماضي 2022 بدائرة قسم ثان الشيخ زايد محافظة الجيزة، قام المتهم بقتل المجني عليه عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد، حيث بث الشيطان في نفسه فكرة الخلاص منه والاستيلاء على ماله، فاستجلب أداة، وانهال بها على رأسه فأحدث إصابته، ثم استل سكينا، وسدد إليه طعنات متعددة، تجاه مواضع قاتلة، قاصدا من ذلك قتله، ولم يكف عن التعدي إلا حين أيقن وفاته.

وأضافت أوراق القضية، أنَّ هذه الجناية ارتبطت بجنحة سرقة ارتكبها المتهم: هي أنه وفي ذات الزمان والمكان وعقب إتيانه لأفعاله محل الاتهام السابق، سرق المبالغ النقدية والمنقولات المبينين بالأوراق، والمملوكين للمجني عليه سالف الذكر، وكان ذلك ليلا من داخل مسكنه، ولاذ بالفرار.