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حبس كهربائي متهم بقتل زوجته في أكتوبر

كتب:

مريم جاد
04:21 م | الخميس 30 مارس 2023
حبس متهم بالقتل- صورة أرشيفية

حبس متهم بالقتل- صورة أرشيفية

قررت جهات التحقيق، حبس المتهم بقتل زوجته نتيجة خلافات في أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بالتحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة وسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما ورد بلاغ لقسم شرطة أكتوبر ثالث يفيد قيام كهربائي بقتل زوجته «ربة منزل»، 35 سنة، بسلاح أبيض نتيجة خلافات بينهم تطورت لمشادة كلامية قام على أثرها المتهم بقتلها.

وعقب تقنين الإجراءات تم نقل الجثمان إلى المشرحة، وألقي القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات أسرية بينهما وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

عقوبة المتهم

وعن العقوبة المتوقعة للمتهم، قال المحامي حسن شومان لـ«الوطن»، إن الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أنه «يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».

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