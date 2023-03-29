مصرع طفلة تناولت كحول والنيابة تنسب لوالدتها جنحة إهمال بحدائق أكتوبر

لقيت طفلة مصرعها، عقب تناولها كمية كبيرة من كحول مطهر، جرى نقلها إلى المستشفى، وتوفيت أثناء إسعافها، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد أحمد نجم مفتش مباحث حدائق أكتوبر، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من مستشفى الهرم، بوصول «شام. أ» 3 سنوات، توفيت أثناء إسعافها بسبب تناولها مادة سامة.

على الفور انتقل المقدم فريد معاذ رئيس المباحث إلى مكان الواقعة، وجرى التقابل مع والد المتوفية، الذي أفاد بتناول الطفلة كمية كبيرة من عبوة الكحول المطهر وتوفيت أثناء إسعافها بالمستشفى، وبسؤال والدتها ربة منزل 45 سنة، منسوب لها جنحة إهمال، أيدت ما جاء بالفحص، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.