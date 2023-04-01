موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023.. قبل عيد الفطر وأقل زيادة 1000 جنيه

كشفت وزارة المالية، عن موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2023، إذ يبدأ صرف مرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة بالزيادة الجديدة اعتبارًا من 13 أبريل الجاري، أي قبل عيد الفطر المبارك، وفقًا للجدول الدوري الخاص بمواعيد صرف المرتبات، إذ خصصت وزارة المالية فىيموازنة العام المالي المقبل، 470 مليار جنيه للأجور بمعدل نمو سنوي 17.5% عن العام المالي الحالي، للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة.

زيادة المرتبات في شهر أبريل 2023

ووفقا لتوجيها القيادة السياسية، سيجري صرف المرتبات بعد تعديل الحد الأدنى للأجور لموظفي بالقطاع الحكومي، على أن يتم صرف مرتبات شهر إبريل بالزيادات الجديدة بحد أدنى 1000 جنيه.

جدول زيادة المرتبات أبريل 2023

وجاء جدول زيادة المرتبات أبريل 2023 للعاملين بالدولة في الدرجة السادسة وما يعادلها بـ 3500 جنيه شهريًا، زيادة مرتبات الدرجة الثالثة التخصصية 5 آلاف جنيه شهريا، وزيادة مرتبات لحملة الماجستير من شاغلي الدرجة الثالثة التخصصية لتكون 6 آلاف جنيه.

العلاوات في بداية أبريل 2023

جاءت قيمة زيادة علاوة أبريل 2023، كتالي:

علاوة دورية بنسبة 8% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيهًا.

علاوة دورية بنسبة 15% علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيهًا.

ويعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح الأول من أبريل سنة 2023.

الحوافز والعلاوات

يمنح هؤلاء العاملين علاوة بنسبة 15% من الأجر الأساسي بحد أدنى 125 جنيها شهريا.

300 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة.

وزيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة بواقع 400 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى.

زيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة بواقع 500 جنيه لشاغلي وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة.