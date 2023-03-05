وزارة المالية تعلن آخر أخبار زيادة المرتبات 2023.. اعرف قيمة كل درجة

أعلنت وزارة المالية قرارا بزيادة المرتبات اعتبارا من أبريل المقبل 2023، وذلك بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور خلال افتتاح عدد من المشروعات في محافظة المنيا.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رفع الحد الأدنى للأجور في أبريل المقبل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن يكون جدول زيادة المرتبات 2023 كالتالي:

جدول زيادة المرتبات الجديد 2023 جميع الدرجات

- قيمة راتب الدرجة الأولى 5800 جنيه شهريًا.

- قيمة راتب الدرجة الثانية 5000 جنيه.

- الدرجة السادسة 3500 جنيه شهريًا.

- الدرجة الخامسة 5 آلاف جنيه شهريًا.

- حاملي درجة الماجستير 6 آلاف جنيه شهريًا.

- حاملي درجة الدكتوراه 7 آلاف جنيه شهريًا.

رفع الحد الأدنى للأجور

ويذكر أن أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي الأيام الماضية خلال افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة المنيا، عن رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من أبريل 2023، ورفع حد الإعفاء الضريبي من 24 إلى 30 ألف جنيه اعتبارا من أبريل 2023.