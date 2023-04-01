يسرا لـ«الوطن»: نيللي كريم السبب وراء اسم مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

تشارك الفنانة يسرا في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل 1000 حمد الله على السلامة الذي تخوض من خلاله التجربة الكوميديا للعام الثاني على التوالي بعد النجاح الذي حققته العام الماضي بمسلسل أحلام سعيدة.

وفى تصريحات خاصة لـ«الوطن» كشفت الفنانة يسرا كواليس العمل فتحدثت عن أن السبب وراء اختيار اسم مسلسلها هي الفنانة نيللي كريم، قائلة: «في الحقيقة أن اختيار اسم العمل من البداية كان اقتراح من الفنانة نيللي كريم اللي بشكرها على هذا الأمر».

يسرا تكشف السر وراء اختيار اسمها

وتابعت الفنانة يسرا قائلة: «لكننا عندما أطلقنا عليه حمد الله على السلامة اكتشفنا بأن هناك عمل يحمل نفس الاسم ولم نكن على دراية بهذا الأمر ولكن عندما علمنا قررنا تغيره ولكن بطريقة بسيطة لأن الجمهور كان قد عرف اسم العمل وارتبط به ولذلك أضفنا كلمة 1000 ليكون هناك اختلاف بين اسم العمل الذي أقدمه واسم العمل الآخر».

يذكر أن مسلسل 1000 حمد الله على السلامة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم يسرا ومحمد ثروت وشيماء سيف ومايان السيد وأدم الشرقاوي وعنبه وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح.