مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث تصادم على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

لقي شخصان مصرعهما، فيما أصيب آخر، في حادث تصادم وقع صباح اليوم السبت، بين سيارة نقل و«توك توك»، على طريق «القاهرة- أسيوط» الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، مما أدى لاشتعال النيران في الـ«توك توك»، وذلك بسبب السرعة الزائدة.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور لنقل الجثث والمصاب واتخاذ اللازم.

حادث تصادم مروّع

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم مروّع بين سيارة نقل وتوك توك على طريق «القاهرة- أسيوط» الغربي بدائرة المركز.

مصرع شخصين وتفحمهما

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين تصادم سيارة نقل مع توك توك على طريق أسيوط الغربي، قبل مدخل جرزا بنحو 5 كيلو، في اتجاه أسيوط، مما أسفر عن مصرع شخصين وتفحم جثتيهما، وإصابة آخر بحروق.

نقل الجثث والمصاب للمستشفى

وأسفر الحادث عن مصرع وتفحم جثة كل من طارق أحمد غالي، 22 سنة، ومقيم في مركز العدوة بمحافظة المنيا، وشاب آخر مجهول الهوية، وجرى نقل جثتيهما إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، كما أسفر الحادث عن إصابة محمد هاني محمد حافظ، 22 سنة، ومقيم في مركز العدوة في محافظة المنيا، بحروق من الدرجة الثانية، وجرى نقله إلى مستشفى طامية المركزي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ونقل التوك توك المتفحم إلى المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الصحراوي الغربي، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق وأمرت بسرعة تحديد هوية صاحب الجثة الثاني وإخطار أسرهم لتسليم الجثامين.