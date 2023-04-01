بدء صرف المعاشات في مكاتب البريد بزيادة 15%.. مواعيد رمضان الجديدة

بدأت عملية صرف المعاشات في مكاتب البريد على مستوى محافظات مصر بزيادة جديدة قدرها 15%، بدءًا من اليوم السبت، عبر 4300 منفذ ومكتب بريد في كل أنحاء المحافظات، والتي تعمل يومي الجمعة والسبت، وفقا لتعديل المواعيد الجديدة التي أقرتها الهيئة القومية للبريد خلال شهر رمضان المبارك.

صرف المعاشات في مكاتب البريد اليوم

وبحسب البيان الرسمي من الهيئة القومية للبريد، والذي يتم تطبيقه على كل مكاتب البريد على مستوى محافظات مصر، فإنه بدءًا من اليوم السبت يتم صرف المعاشات في مكاتب البريد للحد الأدنى 1000 جنيه، على أن يتم صرف المعاشات الأعلى تباعا خلال الأيام المقبلة.

مواعيد صرف المعاشات في مكاتب البريد في رمضان

وطرأ تعديل على مواعيد صرف المعاشات في مكاتب البريد في رمضان، حيث تقرر تعديل مواعيد العمل بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، التي يصل عددها إلى أكثر من 4300 مكتب، إضافة إلى سيارات البريد المتنقلة والأكشاك البريدية، لتبدأ الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، على أن تعمل جميع المكاتب الرئيسية والأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة بجميع المحافظات فترة عمل مسائية حتى الساعة الرابعة عصرًا.

كما تقرر تشغيل 60 مكتب بريد منتشرة على مستوى الجمهورية فترة ليلية خلال شهر رمضان المبارك، حيث تبدأ مواعيد العمل من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الحادية عشرة ليلًا.