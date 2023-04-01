بدء صرف زيادة المعاشات 2023.. التفاصيل الكاملة لكل معاش

يبدأ أصحاب المعاشات البالغ عددهم 11 مليون مواطن، صرف زيادة معاشات 2023 اليوم عن شهر أبريل، من ماكينات الصرف الآلي للبريد والبنوك، وكذلك من المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة ومنافذ فوري، لتوضح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن زيادة المعاشات السنوية تكلفتها تبلغ 55 مليار جنيه.

ولمعرفة قيمة زيادة المعاشات 2023 للمواطن، يتمّ ضرب قيمة المعاش في 15% وهي الزيادة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

قيمة زيادة معاشات ابريل 2023 بعد الزيادة

ومن خلال هذا التقرير ترصد «الوطن» قيمة زيادة معاشات أبريل 2023 بعد الزيادة المعلنة بالتفصيل وجاءت على النحو التالي:-

- صاحب المعاش الذي يتقاضى 1500 جنيه، سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 1725 جنيها.

- صاحب المعاش ومستحق المعاش الذي يتقاضى 1600 جنيه سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 1840 جنيهًا.

- صاحب المعاش الذي يتقاضى 1700 جنيه، سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 1955 جنيهًا.

- صاحب المعاش الذي يتقاضى 1800 جنيه، سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 2070 جنيهًا.

المعاشات التي تبدأ من 1900 جنيه

- صاحب المعاش الذي يتقاضى 1900 جنيه، سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 2185 جنيها.

- أما صاحب المعاش الذي يتقاضى 2000 جنيه، سيتقاضى بعد الزيادة 2300 جنيه.

- ولكن صاحب المعاش الذي يتقاضى 2100 جنيه سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 2415 جنيها.

- وفيما يتعلق بصاحب المعاشالذي يتقاضى 2200 جنيه معاش، سيتقاضى بعد الزيادة 2530 جنيها.

- أما صاحب المعاش الذي يتقاضى 2300 جنيه، سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 2070 جنيها.

- وصاحب المعاش الذي يتقاضى 2500 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 2875 جنيها.

- ولكن صاحب المعاش الذي يتقاضى 2800 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 3220 جنيها.

- وصاحب المعاش الذي يتقاضى 2900 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 3335 جنيها.

-وصاحب المعاش و الذي يتقاضى 3000 جنيه معاش، سيتقاضى بعد الزيادة 3450 جنيها.

- صاحب المعاش و الذي يتقاضى 3100 جنيه سيتقاضى بعد زيادة المعاشات 3565 جنيها.

- ومستحق المعاش الذي يتقاضى 3200 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 3680 جنيها.

-ومستحق المعاش الذي يتقاضى 3500 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 4025 جنيها.

- ومستحق المعاش الذي يتقاضى 4000 جنيه، فسيكون معاشه بعد الزيادة 4600 جنيه.

- ومستحق المعاش الذي يتقاضى 4500 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 5175 جنيها.

- ومستحق المعاش الذي يتقاضى 5000 جنيه، فسيكون معاشه بعد الزيادة 5750 جنيها.