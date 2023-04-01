كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ‎عدد ساعات الصيام في اليوم العاشر من رمضان 2023 وموعد الإفطار، موضحاً أن عدد ساعات الصيام اليوم تكون 14 ساعة و 16 دقيقة، وأن موعد صلاة المغرب تكون 6:13 دقيقة مساءً حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، على أن يكون موعد صلاة العشاء 7:32 دقيقة مساءً.

‎عدد ساعات الصيام في اليوم العاشر من رمضان وموعد الإفطار

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية وفقاً لتقرير صادر عنه أن ‎عدد ساعات الصيام في اليوم العاشر من رمضان 2023 وموعد الإفطار تم تحديدها وفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، وأن موعد صلاة العصر سيكون الساعة 3:30 مساءً، موضحاً هناك عدد من الضوابط و القواعد يتم العمل بها في هذا الشأن.

موعد عيد الفطر 2023

وبعد معرفة عدد ساعات الصيام في اليوم العاشر من رمضان، أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي، أن موعد عيد الفطر المبارك 2023، سيكون يوم الجمعة الموافق 21 أبريل الجاري، وأن صلاته ستكون الساعة 5:47 دقيقة صباحاً حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، موضحاً أن الرأي النهائي لموعد عيد الفطر المبارك 2023 يكون وفقاً لدار الإفتاء المصرية.