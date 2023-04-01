إحالة 15 طبيبا وإداريا بالوحدات الصحية في سوهاج إلى التحقيق للغياب

أحالت هويدا الشافعي، رئيس مركز ومدينة طما، شمال محافظة سوهاج، 15 طبيبا وإداريا بالوحدات الصحية إلى التحقيق، لتغيبهم عن العمل دون إذن أو سند قانوني.

متابعة سير العمل بالمصالح الحكومية

كان رئيس مدينة طما كلّف مديري التفتيش المالي والإداري، بالمرور والمتابعة على المصالح الحكومية؛ للاطمئنان على سير العمل، وخلال المرور على الوحدة الصحية بقريتي «الشوكا»، و«الحما»، لوحظ تغيب 15 طبيبا وإدارياً، وتمت إحالتهم للتحقيق.

إحالة 18 طبيبا وإداريا في مدينة جهينة للتحقيق

وأحال ممدوح عباس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة شرق محافظة سوهاج، في وقت سابق، 18 طبيبًا وإداريًا بمستشفى جهينة المركزي للتحقيق، لتغيبهم عن العمل دون عذر، وتمت إحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وأكد «عباس»، استمرار المرور والمتابعة لمديري التفتيش المالي والإداري بالوحدة المحلية، على جميع القطاعات الحكومية للاطمئنان على سير العمل ورصد أي سلبيات واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المقصرين، وذلك في إطار توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.