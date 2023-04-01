الضرائب: بدء تطبيق المرحلة الـ4 لمنظومة الإيصال الإلكتروني منتصف أبريل

أكّد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بدء تطبيق المرحلة الرابعة المرحلة الأولى الفرعية، لمنظومة الإيصال الإلكتروني اعتبارًا من 15 أبريل 2023، وذلك وفقًا لقرار الإلزام رقم 168 لسنة 2023 ، مطالبًا ممولي المرحلة المرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية) للمنظومة بالالتزام بالانضمام للمنظومة، لافتًا إلى حرص المصلحة على تقديم الدعم الفني اللازم للممولين للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني.

تنظيم 5 ورش عمل فنية متخصصه لممولي المرحلة الرابعة للتعريف بالمتظومة

وأوضح أن المصلحة تحرص على عقد ورش عمل لتقديم الدعم الفني لممولي المرحلة الرابعة -المرحلة الأولى الفرعية- لمنظومة الإيصال الإلكتروني، وذلك للتعريف بالمنظومة وشرح كيفية التكامل معها والإجابة على كل استفساراتهم عن المنظومة، مشيرًا إلى أنَّه تم حتى الآن تنظيم 5 ورش عمل فنية متخصصه لممولي المرحلة الرابعة للتعريف بالمنظومة وكيفية التكامل معها، لافتًا إلى أن تنظيم المصلحة لهذه الورش بهدف المساعدة في التطبيق الصحيح للمنظومة، وتقديم المعلومات الخاصة بضوابط وأحكام إصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية على النحو الواجب قانونًا، وتقديم الدعم الفني اللازم للممولين لإصدار إيصالات ضريبية إلكترونيًا على بيئة التشغيل الفعلي بدءًا من تاريخ الإلزام بالمنظومة في 15 أبريل 2023.

التكامل مع منظومة متابعة أجهزة نقاط البيع

وأشار إلى إمكانية قيام الممولين الملزمين بالمرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية) بالاطلاع على الفيديوهات التي قامت المصلحة بتوفيرها علي الموقع الإلكتروني للمصلحة ، من خلال الرابط الخاص بدليلك للتعامل مع الإيصال الإلكتروني https://eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services.

وأوضح أنَّ هذه الفيديوهات تتناول شرح كيفية التكامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني والتكامل مع منظومة متابعة أجهزة نقاط البيع، مضيفًا أن المصلحة قامت من خلال نفس الرابط بتوفير الأدلة المتخصصة التي تشرح كافة جوانب المنظومة، كما يمكن للممولين متابعة مواعيد الورش الفنية التي تنظمها مصلحة الضرائب المصرية للرد على الاستفسارات الفنية والتي يتم الإعلان عنها على نفس الرابط (دليلك للتعامل مع الإيصال الإلكتروني).

البدء الفوري في تسجيل كافة أجهزة نقاط البيع

وطالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين الملزمين بالمرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية) بضرورة البدء الفوري في تسجيل كافة أجهزة نقاط البيع الخاصة بهم على منصة نقاط البيع، حتى يتمّ الانتهاء من تفعيل أجهزتهم في أسرع وقت ممكن وذلك من خلال الرابط التالي https://pos.eta.gov.eg، مبينا أنه يمكن التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة للرد على كل الاستفسارات على الخط الساخن 16395.