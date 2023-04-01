الداعية عمرو مهران عبر قناة الناس: الابتلاء عطاء من الله ولا علاقة له بالعصية

قال الداعية عمرو مهران، إنَّ الفهم من الأبواب التي فتحها الله علينا من أجل إشباع حاجة السكون، فمثلا إدراك الإنسان وفهمه أن الابتلاء سنة الله عز وجل على جميع العباد سواء مؤمن بالله أو غير مؤمن أو في حالة طاعة أو نظيرها في حالة معصية، فالابتلاء موضوع ليس له علاقة بفعل الإنسان بل هي ترتيبات رب العالمين في الأرض على كل العباد، ولا يوجد إنسان لا يمر بأي ابتلاء.

الابتلاء ليس له علاقة بمعصية

وأضاف «مهران»، خلال برنامجه «احتياج»، المذاع عبر قناة «الناس»، أن إدراك الإنسان وفهمه فكرة «الابتلاء ليس له علاقة بمعصية أو ذنب» يهون الكثير، مشيرًا إلى أن هذا الفهم يجعل الإنسان يتقبل كل أفعال رب العالمين سواء كان الفعل في ظاهره ابتلاء وتعب أو ظاهره عطاء.

الابتلاء عطاء من رب العالمين

وأشار إلى أنَّ الابتلاء عطاء من رب العالمين بصور مختلفة، إذ أن هناك عبيد إحسان وعبيد امتحان، وعبيد يجمعون بين الإثنين، موضحًا أن إدراك الإنسان فكرة «الابتلاء بيحصل لكل الناس وأنه ليس مستهدفا» لن ينزع السكينة فقط بل أنه جزء من الرعاية والتربية الربانية للعباد