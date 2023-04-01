الرباعة سارة سمير تشارك «حياة كريمة» توزيع المواد الغذائية في الإسماعيلية

شاركت الرباعة سارة سمير، بطلة العالم في رفع الأثقال، وابنة محافظة الإسماعيلية، مؤسسة «حياة كريمة» في توزيع العبوات الغذائية على عدد من الأسر الأكثر احتياجا في مركز ومدينة القصاصين.

وقالت سارة سمير، خلال مشاركتها في المبادرة، إنها سعيدة بوجودها ضمن دور مجتمعي لخدمة أهالي قريتها والقرى المجاورة.

وقالت، إنها ستشارك في الفعاليات التي تتولى تنظيمها مؤسسة حياة كريمة لما لمسته من تأثير كبير على المجتمع وقطاعات كبيرة خلال الفترة الماضية في محافظة الإسماعيلية.

استكمال توزيع كراتين المواد الغذائية

واستكملت مؤسسة حياة كريمة توزيع صناديق مبادرة «كتف في كتف»، ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي، طبقا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمدينة القصاصين بمحافظة الاسماعيلية.

وحضر التوزيع العميد أحمد سعد، المدير التنفيذي لمؤسسة «حياة كريمة» بمحافظة الإسماعيلية، ومحمد جمال المنسق العام للمحافظة، ومدحت عباس رئيس مركز ومدينة القصاصين، والدكتور أحمد علي منسق مركز ومدينة أبوصوير، وصلاح داود، منسق مركز القصاصين، وعدد كبير من المتطوعين للمشاركة في توصيل الصناديق إلى المواطنين الأكثر احتياجا.