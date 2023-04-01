«حياة كريمة» توزع كراتين مواد غذائية على عمال حي فيصل بالسويس

تواصل مؤسسة «حياة كريمة» أعمال مبادرة توزيع كراتين المواد الغذائية في محافظة السويس، وتحديدا على عمال حي فيصل والعاملين في مجال النظافة.

التوزيع تضمن فئة العمال

وواصلت مؤسسة «حياة كريمة» مبادراتها الاجتماعية، وتم توزيع كراتين المواد الغذائية على عمال النظافه والعمال بحي فيصل، وأعلن الحي، في بيان له على الصفحة الرسمية للحي، أن عملية التوزيع على المستحقين أجريت وفق كشوف محددة مسبقا، لوصول الخدمة إلى مستحقيها.

قافلة «حياة كريمة» تصل عيون موسى

وتوجهت قافلة صناديق الحمايه الاجتماعية إلى مدينة عيون موسى بالبر الشرقي لقناه السويس، لتقديم المعونات للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، بتكليف اللواء عبدالمجيد صقرمحافظ السويس، وبرئاسه كلا من اللواء أحمد شاكر رئيس حي الجناين، والعميد عادل طاهر مدير مكتب مؤسسه «حياة كريمة» بالسويس، ومتطوعي المؤسسة بالسويس.

والتقى رئيس الحي ببعض المواطنين، واستمع لبعض المشاكل والمصاعب التي تواجههم، منها المخبز وصيانة أعمدة الإنارة، ودفع عربات الكسح وتم التعامل مع المشاكل فورا.