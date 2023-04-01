«تعليم كفر الشيخ» تطلق مسابقة لزراعة الأشجار في المدارس

افتتح محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ورائد عام اتحاد طلاب مدارس كفرالشيخ، اليوم، حديقة جديدة بمجمع وحدة مسير للتعليم الأساسي ضمن فعاليات تقييم المبادرة على مستوى المحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

مسابقة بين المدارس تحت عنوان ازرع شجرة

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن مبادرة تحت عنوان «ازرع شجرة.. تحيا بصحة»، في صورة مسابقة بين المدارس لزراعة الأشجار، ويتم تقييم المدارس، وسيتم الإعلان عن أفضل مدارس على مستوى الإدارات التعليمية والمديرية، والتي تمكنت من توسعة الرقعة الزراعية بها، وزراعة الأشجار بشكل جمالي.

تنمية مهارات الطلاب على جمال الطبيعة

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن المبادرة تهدف إلى تنشئة الطلاب تربويا من أجل تنمية القيم والاتجاهات الإيجابية نحو البيئة، وإكساب الطلاب السلوكيات الإيجابية التي تعزز الحفاظ على البيئة وتنميتها، وتفعيل الموضوع المحوري للاتحادات الطلابية، وتأكيد المواطنة الصالحة وغرس روح الولاء والانتماء والحب للوطن لدى الطلاب.

يأتي ذلك نظرًا لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمبادرة الـ100 مليون شجرة، وبناءً على تعليمات محمد عبدالله، الرائد العام، وكيل الوزارة، والاهتمام العالمي والإقليمي والمحلي ومحافظة كفر الشيخ ووزارة التربية والتعليم بالتغيرات المناخية، وما تؤثر به على البيئة بما يسمى الاحتباس الحراري، الذي يهدد بالقضاء على الثروات الطبيعية، وبمناسبة استضافة مصر للدورة 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP 27 نوفمبر 2022 بشرم الشيخ، ولمشاركة الطلاب لجهود الدولة المصرية المبذولة، لمواجهة التغيرات المناخية عن طريق الأنشطة الطلابية، وتنفيذًا لخطة الاتحادات الطلابية والموضوع المحوري «الاتحادات الطلابية والمشروعات القومية في ظل الجمهورية الجديدة».