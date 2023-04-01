تبدأ يسرا خلال الحلقات القادمة رحلة البحث عن الميراث وتقرر الذهاب إلى الجدة سوسو لإخبارها بوفاة نجلها وطلبها للميراث، وتستمر أحداث المسلسل في إطار كوميدي عائلي لمحاولتهم لأخذ الميراث والرجوع إلى كندا مرة أخرى.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة..يسرا تقابل عنبة

في مشهد كوميدي، تسعي مايان السيد لمقابلة يسرا ببويكا الذي يؤدي دوره عنبة وأخبارها عن علاقتهما ومساعدته لها أثناء اختفاءها، ومن جهة أخرى، يلتقي سامح أصدقاءه ويلعب كرة القدم معهم ويتفق مع العائلة على العودة مرة أخرى للذهاب لمقابلة الجدة سوسو وإخبارها بنبأ وفاة نجلها.

مواعيد عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

حددت شبكة قنوات سي بي سي موعد عرض حلقات مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء، على القناة العامة لشبكة قنوات سي بي سي.

مواعيد إعادة عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

مواعيد الإعادة فستكون الثانية والربع عصرًا، والساعة الثامنة صباحًا، والساعة الثانية عشرة منتصف الليل على قناة cbc دراما.