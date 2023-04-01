طارق لطفي ينتهي من تصوير مشاهده في مسلسل مذكرات زوج

انتهى الفنان طارق لطفي، من تصوير مشاهده في مسلسل مذكرات زوج، بعد فترة طويلة استمرت لعدة شهور، من أجل تسليم الحلقات إلى القناة العارضة Cbc، وتشاركه البطولة الفنانة التونسية عائشة بن أحمد.

طارق لطفي ينهي تصوير مسلسله مذكرات زوج

وقال طارق لطفي لـ«الوطن»، انتهيت من تصوير مشاهدي كاملة من مسلسل مذكرات زوج، متمنياً من الجمهور أن ينال المسلسل إعجاب المشاهدين، على أن ينتهي عرضه في النصف الأول من شهر رمضان.

وعبر الفنان طارق لطفي عن سعادته بالتعاون مع الفنانة عائشة بن أحمد، فهي بطلة العمل وتجسد دور زوجته خلال مسلسل مذكرات زوج.

مسلسل مذكرات زوج

يعرض مسلسل مذكرات زوج على 15 حلقة فقط، وهو يعتبر العمل الأول لـ طارق لطفي الذي يشارك من خلاله بعمل لا يتجاوز الـ15 حلقة.

تدور أحداث مسلسل مذكرات زوج، عن علاقة الزوج بزوجته بعد فترة طويلة من الزواج، خاصة عندما يكتشف الزوج أنه لم يعد على وفاق مع زوجته، فيحاول أكثر من مرة ليساعدها، ولكنها ترفض الأمر، فيحدث الانفصال، ويبدأ كلا منهما في مواجهة مشكلات أخرى مع الحياة والأولاد.