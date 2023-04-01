قائمة ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي 7.. آخرهم أيتن عامر

نجح مسلسل الكبير أوي 7 في تصدر تريند منصات التواصل الاجتماعي خلال الثلث الأول من موسم الدراما الرمضانية، والذي شهد مشاركة مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف من نجوم الدراما المصرية بجانب أبطال المسلسل الذي يحمل توقيع المخرج أحمد الجندي، وكان آخرهم الفنانة آيتن عامر التي ظهرت في أحداث الحلقة التاسعة من المسلسل الكوميدي.

ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي 7

وقدمت الفنانة آيتن عامر خلال أحداث مسلسل الكبير أوي 7، دور واحد من الفتيات المؤثرات أو الـ«بلوجر» على منصات التواصل الاجتماعي تدعى «شروق كلنا سوا»، في حلقة تناولت التأثير السلبي لتلك المنصات وما يقدمه المؤثرين من محتوى فارغ وغير هادف.

ظهور آيتن عامر في مسلسل الكبير أوي 7

لورديانا وأحمد السقا ضيوف الشرف في مسلسل الكبير أوي 7

ومنذ الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 7 ظهر عدد من ضيوف الشرف من بينهم الراقصة لورديانا، كما ظهرت الفنانة نور كضيفة شرف في الحلقتين الثالثة والرابعة، ومن ضمن ضيوف الشرف الفنان علاء مرسي، وفي نفس الحلقة ظهر الفنان أحمد السقا بشخصيته الحقيقية خلال الأحداث، كما ظهر الإعلامي خالد جواد خلال الحلقات أيضا بشخصية «سناء الشقرا»، ومن المتوقع أن يظهر خلال الحلقات المقبلة مجموعة أكبر من ضيوف الشرف من بينهم محمد محمود وكمال أبو راية.