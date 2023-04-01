ضبط سيدة استولت على أموال المواطنين بسوهاج بزعم توظيفها لهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (4 أشخاص – مقيمين بمحافظة سوهاج)، بتضررهم من إحدى السيدات إذ تلقت مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة المفروشات مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنَّها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات تم التأكّد من صحة الواقعة وتبين ممارسة المذكورة نشاطاً احتيالياً على النحو المُشار إليه، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.