حبس عنصرين إجراميين بتهمة ترويج المخدرات في الإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في مركز شرطة الإسماعيلية، صباح اليوم السبت، بحبس مسجليّن خطر 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة على نشاط واسع في دائرة المركز.

وناقشت جهات التحقيق المتهميّن فيما ضبط بحوزتهما من مواد مخدرة لمخدري الهيروين والشابو، والتي عملا علي الاتجار بها خلال الفترة الماضية، وبيعها للمدمنين في دائرة مركز الإسماعيلية.

كما واجهت جهات التحقيق المتهميّن بتحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حول نشاطهما، منذ أن خرجا من السجون وقضاء فترة عقوبة منذ عدة أشهر.

ضبط المتهميّن بشابو وهيروين

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط المتهميّن بدائرة مركز الإسماعيلية، ونشاطهما فى الاتجار بالمواد المخدرة وخاصة مخدري الهيروين والشابو.

واكدت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اتخاذ المتهمان من دائرة مركز الاسماعيلية مكانا لبيع وترويج مخدر الهيروين والشابو ووجود كمية من المواد المخدرة بمنزله، فيما نجحت حملة مكبرة في ضبطهما، خلال استقلالهما دراجة نارية بدائرة المركز وبحوزتهما المخدرات المضبوطة.

محام: العقوبة تصل إلى المؤبد

وقال المحامي محمد حسن، إن عقوبة المتهميّن قد تصل إلى السجن المؤبد، لما يمثله مخدر الهيروين والشابو من خطر داهم على الفرد والمجتمع.

وقال، إن المتهميّن سبق وأن تم معاقبتهما في قضايا شبيهة منذ فترة قصيرة، وفور خروجهما عادا للاتجار مرة أخرى، مشيرا إلى أن المحاكم الجنائية تقر عقوبات مشددة على جميع مروجي المواد المخدرة، خاصة من لهم سجل جنائي سابق.