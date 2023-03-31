حبس عاطل لاتهامه بتجارة هيدرو المخدر في الإسماعيلية  

أمرت جهات التحقيق في مركز ومدينة القنطرة غرب مساء اليوم الجمعة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في مخدر الهيدرو على نشاط واسع في دائرة المركز.

وناقشت جهات التحقيق المتهم فيما ضبط بحوزته من مواد الهيدرو المخدرة التي عمل على الإتجار بها خلال الفترة الماضية وبيعها للمدمنين في دائرة مركز القنطرة وأبوصوير.

ضبط المتهم بـ 6 كيلو من المخدرات

وكانت قد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط المتهم بدائرة مركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، ونشاطه فى الاتجار بالمواد المخدرة وخاصة مخدر الهيدرو.

وأكدت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اتخاذ المتهم من دائرة مركز القنطرة غرب في الإسماعيلية مكانا لبيع وترويج مخدر الهيدرو ووجود كمية من المواد المخدرة بمنزله.

واستهدفت حملة مكبرة المتهم، خلال قيادته دراجة نارية بدائرة مركز ومدينة القنطرة وضبط المتهم وبحوزته 6 كيلو من مخدر الهيدرو.

محامي: عقوبة تصل إلي المؤبد

وقال محمد حسن محامي أن عقوبة المجني عليها قد تصل إلى الحكم بالمؤبد لما يمثله مخدر الهيروين من خطر داهم علي الفرد والمجتمع، مشيرا إلى أن المحاكم الجنائية تقر عقوبات مشددة على جميع مروجي المواد المخدرة في الفترة الحالية.