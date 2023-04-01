ضبط ورشة غير مرخصة لتصنيع عبوات الصواريخ والألعاب النارية في الفيوم

تمكنت حملة من المتابعة الميدانية، وإدارة البيئة بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، من ضبط ورشة لتصنيع العبوات الكرتونية للصواريخ والشماريخ بناحية عزبة صفر، التابعة للوحدة المحلية بقرية زاوية الكرادسة مركز الفيوم، كما تمكنت من ضبط كميات كبيرة من الصواريخ والشماريخ والألعاب النارية لدى الباعة الجائلين في عددٍ من المناطق.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات وضرورة التصدي الحازم لظاهرة بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات التي انتشرت في الإقليم مؤخرًا، نظرًا لخطورتها الداهمة على المواطنين، وأوامره بتكثيف الحملات الميدانية على مناطق بيع وتداول الألعاب النارية والصواريخ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضبط ورشة تصنيع الشماريخ

وأوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، المشرف على وحدة المتابعة الميدانية، في بيان صحفي، تمكن حملة من المتابعة الميدانية بالتعاون مع إدارة البيئة بالمحافظة، وشرطة المسطحات، من ضبط ورشة لتصنيع العبوات الكرتونية الخاصة بالصواريخ والشماريخ والألعاب النارية بناحية عزبة صفر، التابعة للوحدة المحلية بقرية زاوية الكرادسة.

مصادرة كمية كبيرة من كرتون الصواريخ

وأشار إلى أنّه جرى مصادرة كميات ضخمة من الكرتون المجهز لصناعة الشماريخ والصواريخ، فضلًا عن مصادرة إحدى آلات الطباعة، وإخطار مديرية التموين بمحافظة الفيوم، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الورشة والمضبوطات.

ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية

وأضاف معاون محافظ الفيوم، أنّ الحملات تمكنت على مدار الـ 48 ساعة الماضية، من ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية والشماريخ والصواريخ، لدى عدد من الباعة الجائلين بعدة مناطق في مدينة الفيوم، بينها حي الجامعة، والبارودية، وكيمان فارس، والمسلة.

مصادرة الألعاب النارية

ولفت إلى أنّه جرى مصادرة جميع المضبوطات بمعرفة الحملات، فضلًا عن إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تجار الباعة الجائلين، لافتًا إلى تكثيف واستمرار الحملات المكثفة على محال بيع الألعاب النارية والمفرقعات، للحفاظ على سلامة وأمن أهالي المحافظة.