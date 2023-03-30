تفاصيل حبس شخصين بسبب تجارة الألعاب النارية في الإسكندرية

أمرت جهات التحقيق، بحبس شخصين بسبب حيازتهما لكميات من الألعاب النارية بغرض الإتجار في منطقة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة.

القبض على المتهمين

أعلنت وزارة الداخلية أمس، القبض على شخصين بتهمة حيازتهما لعدد 9220 من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام، التي تصدر أصواتًا، قبل ترويج المتهمين لهذه الألعاب، وبيعها للمواطنين في الأسواق، وتحقيق أرباح مادية غير مشروعة، واعترف المتهمين بحيازتهما للألعاب النارية وتفاصيل الواقعة.

العقوبة القانونية المنتظرة على المتهمين

وعن العقوبة القانونية المنتظر توقيعها على المتهمين بحيازة الألعاب النارية والإتجار فيها في محافظة الإسكندرية دون الحصول على أي تراخيص، يقول المحامي رامي ربيع مهنا، إنه سينطبق عليهما المادة رقم 102 «أ» والتي تنص على الآتي: «يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك».

وتابع: «ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها».