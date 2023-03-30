مصرع طالب من محافظة الفيوم صدمته سيارة نقل في بني سويف

لقي طالب مصرعه اليوم، إثر تصادم سيارة نقل به أمام مطلع محور عدلي منصور بمدينة بني سويف وجرى نقل جثته بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق.

بلاغ بوفاة شخص في حادث مروري ببني سويف

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بطالب جامعي خلال عبوره الطريق أمام مطلع محور عدلي منصور بمدينة بني سويف، أسفر عن وفاته في الحال وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ ونقل الجثة إلى أقرب مستشفى وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وجرى إخلاء الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق.

تفاصيل وفاة طالب صدمته سيارة نقل في بني سويف

وتبين من التحريات الأولية أن المتوفي يدعى؛ مصطفي خليل عاشور كيلاني 23 عامًا، طالب، يقيم اللاهون محافظة الفيوم، وأنه خلال عبوره الطريق صدمته سيارة نقل ما أسفر عن وفاته في الحال، ونقلت جثته إلى مشرحة المستشفى الجامعي لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه لدفنه بمقابر العائلة.