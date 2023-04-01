مواعيد مكاتب البريد في رمضان 2023 بمحافظات مصر.. 5 تعديلات جديدة

مواعيد مكاتب البريد في رمضان 2023 بمحافظات مصر، يبحث عنها المواطنون في الوقت الراهن لمعرفة التعديلات الجديدة التي طرأت على مواعيد العمل، حيث تبدأ مع بدء شهر أبريل صرف المعاشات.

5 تعديلات على مواعيد مكاتب البريد في رمضان 2023

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد مكاتب البريد في رمضان 2023 بمحافظات مصر التي تشهد 5 تعديلات جديدة، بحسب ما اعتمدته هيئة البريد، والتي تم العمل بها خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان وتستمر خلال العشرين يوما المتبقية، والتي تتم من خلالها عمليات صرف المعاش والحوالات، بالإضافة إلى الخدمات البريدية المختلفة.

مواعيد مكاتب البريد في رمضان 2023

- من الأحد للخميس تبدأ من الساعة 9 صباحًا تنتهي 2 مساءً.

- مكاتب بريد أخرى تعمل من 9 صباحاً حتى 4 مساءً، وهي المكاتب التي كانت تعمل مسبقاً بفترتين صباحية ومسائية في الأوقات العادية.

- مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة 10 صباحاً حتى 4 مساءً، مع وجود ساعة راحة لصلاة الجمعة.

- مواعيد العمل يوم السبت من الساعة 9 صباحاً حتى 2 مساءً.

- بعض مكاتب البريد البريد والمنافذ البريدية والسيارات المتنقلة تعمل بعد الإفطار من الساعة 8 مساءً حتى 11 مساءً، وتختلف على حسب المكتب المتاح به خدمة مسائية.