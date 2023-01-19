كروت شحن العيش من مكاتب البريد.. الرصيد يبدأ من 20 جنيها

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّ كروت شحن العيش ستُصرف للمواطنين غير حاملي البطاقات التموينية من مكاتب البريد، بعد الانتهاء من المشاروات الموجودة حاليًا مع الهيئة القومية للبريد، ووزارة الاتصالات، والاتحاد العام للغرف التجارية، بشأن تطبيق المنظومة، وتحديد سعر رغيف الخبز.

كروت شحن العيش البلدي لغير حاملي بطاقات التموين

وأضافت المصادر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ كروت شحن العيش ستكون هي الإجراء البديل عن بطاقات التموين للأسر التي لا تصرف الخبز المدعّم، مشيرة إلى أنّ المواطن يمكنه شحن الرصيد بها بقيمة تبدأ من 20 جنيهًا، وستتمكن أي أسرة غير مدرجة على منظومة الدعم من صرف العيش البلدي المدعم من المخابز البلدية التابعة لوزارة التموين، أسوة بما يتم مع الأسر الحاملة للبطاقات التموينية، لكن مع اختلاف سعر الرغيف.

سعر رغيف العيش البلدي

ويستقر سعر رغيف العيش البلدي لمن يحمل بطاقة التموين عند 5 قروش ويحصل كل فرد مقيد على البطاقة على عدد 5 أرغفة من الخبز المدعم يوميا، فيما لم تحدد حتى الأن وزارة التموين والتجارة الداخلية سعر رغيف الخبز خارج بطاقة التموين من خلال كروت الشحن.

وأكدت المصادر، لـ«الوطن»، أنّ السعر سيتراوح من 80 إلى 90 قرشًا وأنّ من المؤكد أن سعره لن يصل إلى جنيه؛ للتخفيف على الأسر التي تضررت مؤخرًا من ظاهرة ارتفاع سعر رغيف العيش الحر الذي يباع في المخابز السياحية لغير حاملي بطاقة التموين.